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        Samsun'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:27
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        Samsun'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilciliği ve Havza Müftülüğü tarafından şehitler için Kevser Camisi'nde mevlit okutulup, dua edildi.

        Mevlit programının ardından Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilciliğini ziyaret ederek burada Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

        Daha sonra Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile birlikte, 24 Temmuz 1974'te şehit düşen Ali Rıza Karaoğlan'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan annesi Hatice Karaoğlan'ı ziyaret ederek sohbet etti.

        Kaymakam Ayvat, Kıbrıs Harekatı'nın şanlı bir zafer olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkını zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekatının 50. yıl dönümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği Barış Harekatı sonrası güven ve istikrar ortamında kurulup gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü bir devlet yapısına kavuşmuştur." dedi.

        Belediye Başkanı İkiz, harekat ile birlikte adada yaşan soydaşların bağımsızlığa kavuştuğunu dile getirerek, şehitlere rahmet, gazilere de saygısını ifade etti.

        Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Saat ile birlikte 24 Temmuz 1974'te şehit düşen Ali Rıza Karaoğlan'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan annesi Hatice Karaoğlan'ı ziyaret ettiler.

        Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ise harekatta 70 Havzalı askerden 2'sinin şehit olduğunu belirterek, "Harekata katılan 68 gazimizden ise 54'ü hayatta. Şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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