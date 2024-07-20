Terme'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla çalışma yürütülüyor

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak sonucu sanayi sitesinde meydana gelen su baskınlarını önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, Terme Sanayi Sitesi'nde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Sanayi bölgesinin kotu düşük olduğunu dile getiren Kul, "Buradaki yağmur suyu hattı otogarın orada bulunan kanala tahliye oluyordu. Yoğun yağış dönemlerinde de o bölgenin su kotunun yükselmesi geri basmalara neden oluyordu. SASKİ ekiplerimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde buranın ve Ünye Caddesi'nin yağmur suyu hattını Çay Mahallemizde SASKİ tarafından yeni yapılan terfi merkezine bağlamaya karar verdik. SASKİ ekipleri bu konuda proje çalışmalarına başladı." dedi.