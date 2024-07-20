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        Samsun'da 1 ton 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:39 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:39
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        Samsun'da 1 ton 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 1 ton 215 kilogram kaçak tütün, 10 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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