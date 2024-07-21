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        Ladik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 00:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:23
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        Ladik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

        Meşepınar Mahallesi'nde düzenlenen programda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Programa Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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