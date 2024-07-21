Ladik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.
Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.
Meşepınar Mahallesi'nde düzenlenen programda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.
Programa Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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