Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

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