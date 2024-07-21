Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 8 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 799 tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Operasyonda Ö.K, M.K, E.K, E.K, B.K, B.K. M.K, K.A. ve O.S. gözaltına alındı.
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