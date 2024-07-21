Samsun'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Yakakent ilçesi Kozköy Mahallesi Sahil Evleri mevkisinde 20 Temmuz'da ailesiyle denize giren 13 yaşındaki Emir İşleyen, denizde kaybolmuş, ihbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve Karadeniz Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Ekipler tarafından kimlik tespiti yapılan ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede, 20 Temmuz'da ailesiyle serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emir İşleyen'in (13) cesedi, denize girdiği noktadan 500 metre ileride bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulundu.

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