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        Samsun'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:46
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        Samsun'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

        İlçede, 20 Temmuz'da ailesiyle serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emir İşleyen'in (13) cesedi, denize girdiği noktadan 500 metre ileride bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulundu.

        Ekipler tarafından kimlik tespiti yapılan ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hastanede yapılan işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi.

        İşleyen'in cenazesinin Alaçam Sancar Mahallesi'nde öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

        Yakakent ilçesi Kozköy Mahallesi Sahil Evleri mevkisinde 20 Temmuz'da ailesiyle denize giren 13 yaşındaki Emir İşleyen, denizde kaybolmuş, ihbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve Karadeniz Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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