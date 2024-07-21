Samsun'da uyuşturucu madde denetimlerinde 19 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kent genelinde belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 325 sentetik ecza hap, 167,49 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
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