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        Samsun'da uyuşturucu madde denetimlerinde 19 şüpheli yakalandı

        Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:06
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        Samsun'da uyuşturucu madde denetimlerinde 19 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kent genelinde belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 325 sentetik ecza hap, 167,49 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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