Samsun'da uyuşturucu madde denetimlerinde 19 şüpheli yakalandı

Kent genelinde belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 325 sentetik ecza hap, 167,49 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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