Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken ihbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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