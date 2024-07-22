Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren amca ile yeğeni hastanede öldü

Yasin Batır'ın babası Gökhan Batır'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan misafirliğe gelen Gökhan Batır (44), Bülent Batır (37) ile Yasin Batır (17), dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

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