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        Samsun'da tırla pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde, tırla çarpışan pikaptaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:06
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        Samsun'da tırla pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, tırla çarpışan pikaptaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde, Ordu istikametine seyir halindeki Ü.Ç. idaresindeki 28 ABV 452 plakalı pikap, aynı istikamette seyreden Ş.S. yönetimindeki 64 BE 983 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Ü.Ç. ile yanındaki Emre Çelik pikapta sıkıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Emre Çelik ile sürücüyü sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ağır yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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