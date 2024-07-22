Samsun'da eşiyle tartışan ve baltayla eve girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı

Bu sırada babası E.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.

İddiaya göre, Ö.A. tartıştığı karısı E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.