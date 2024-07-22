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        Samsun'da eşiyle tartışan ve baltayla eve girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:51
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        Samsun'da eşiyle tartışan ve baltayla eve girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, Ö.A. tartıştığı karısı E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören E.A, apartmanın çatısına çıktı.

        İkna sonucu çatıdan indirilen E.A. gözaltına alındı.

        Bu sırada babası E.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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