Samsun'da eşiyle tartışan ve baltayla eve girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Ö.A. tartıştığı karısı E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören E.A, apartmanın çatısına çıktı.
İkna sonucu çatıdan indirilen E.A. gözaltına alındı.
Bu sırada babası E.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.
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