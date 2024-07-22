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        Otomobile saklanan uyuşturucu, "Sam"ın hassas burnundan kaçamadı

        Samsun'da iki otomobilde yapılan aramada, "Sam" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:01
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        Otomobile saklanan uyuşturucu, "Sam"ın hassas burnundan kaçamadı
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        Samsun'da iki otomobilde yapılan aramada, "Sam" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, ortak çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında, takip edilen iki otomobili durdurdu.

        Otomobilin motor kısmında narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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