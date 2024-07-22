Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adreste arama yapan ekipler, 21 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir kilogramlık 20 sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.