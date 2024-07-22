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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:01
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 21 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir kilogramlık 20 sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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