Samsunda bir kişi kazara kendisini vurarak yaraladı

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Belediye Meydanı’nda M.A. kendisine ait minibüse bindiği sırada belinde bulunan silahın ateş alması sonucu yaraladı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde silahı ateş alan bir kişi kazara kendisini vurarak yaraladı.

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