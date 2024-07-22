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        Vezirköprü Halk Bankası şubesine ilk kadın müdür atandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Bankası Şube Müdürlüğüne, Funda Kırca getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:25
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        Vezirköprü Halk Bankası şubesine ilk kadın müdür atandı
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Halk Bankası Şube Müdürlüğüne, Funda Kırca getirildi.

        Eski Şube Müdürü Ömür Akın Saat’in İlkadım ilçesi Saathane şubesine tayini çıktı. Saat'ten boşalan müdürlük koltuğuna Samsun Halk Bankası Ticari Şubede görev yapan Kırca atandı.

        Vezirköprü Halk Bankası Şubesinin ilk kadın müdürü olan Funda Kırca, “ Vezirköprü’ye atandığım için hem mutluyum, hem heyecanlıyım. İlk müdürlük görevi yapacağım şube, odama kapanarak çalışmayı sevmeyen bir yapım var, müşteriyle dirsek teması haline olmayı seviyorum. Vezirköprü, tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleri ile büyüleyici bir ilçe. Tanımak, gezmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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