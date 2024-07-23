Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında" kanun kapsamında çalışma başlattı.

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbir kararları da uygulanarak yapılan yaklaşık 1 yıl süren çalışma sonrası ekipler, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheliyi tespit etti.