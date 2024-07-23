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        Samsun'da 13 plajda mavi bayrak dalgalanıyor

        Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısının 13 olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:39
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        Samsun'da 13 plajda mavi bayrak dalgalanıyor
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        Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısının 13 olduğu bildirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kayıtlarında Karadeniz'e kıyısı olan iller arasında 13 mavi bayraklı plaj sayısı ile birinci, Türkiye'de ise dördüncü sırada bulunduğu belirtildi.

        Plajlar için mavi bayrak almanın kolay olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Denize kıyısı olmayan komşu iller başta olmak üzere yüzme keyfi yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler yaz boyunca Samsun'un mavi bayraklı plajlarına akın etmektedir. Özellikle hafta sonlarında plajlarda artan yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın gönül huzuru ile denize girmesi için Valiliğimiz başkanlığında kurulan 'Yüzme Suyu Komisyonu' bütün tedbirleri belirlemiştir. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bu çerçevede alınacak önlemleri sıkı bir şekilde takip etmektedir."

        Açıklamada, denizseverleri Samsun'un mavi bayraklı plajlarında misafir etmekten mutluluk duyulduğu aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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