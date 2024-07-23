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        Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:52
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        Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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