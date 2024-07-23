Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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