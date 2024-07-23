Samsun-Ordu kara yolu tır kazası nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Samsun-Ordu kara yolunun 76. kilometresi Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde, Trabzon'dan Samsun yönüne giden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 19 ADU 446, 53 AZ 266 ve yabancı plakalı tır arka arkaya çarpıştı.

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