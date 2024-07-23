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        Samsun'da ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Emenli Köyü halkına yönelik ilk yardım farkındalık eğitimi, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM çalışmaları ve erken kanser farkındalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:17
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        Samsun'da ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Emenli Köyü halkına yönelik ilk yardım farkındalık eğitimi, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM çalışmaları ve erken kanser farkındalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Emenli dernek binasında muhtarın talebi üzerine ilk yardım eğitimi düzenlediklerini belirtti. Eğitimde boğulma ile mücadele, Heimlich manevrası ve kalp masajı gibi konularda bilgiler verildi. Akın ayrıca, ilk yardım belgeleri almak isteyenlerin ilkyardım sertifkası alabilecekleri eğitime kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme ve Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü İl Temsilcisi Dr. Ayça Kılıç, yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının zararları hakkında bilgi verdi. Samsun KETEM hekimlerinden Dr Gül Kılıç, kadınlarla birebir görüşerek KETEM'lerde 2 yılda bir kontrol olmaları konusunda bilgiler aktardı.

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Koordinatörü Ahmet Duran ise Heimlich manevrası ve boğulma durumunda yapılması gerekenler hakkında maket üzerinde bilgiler aktardı.

        Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Bafra KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Hamiyet Çaylı ise kanser nedir, kanser belirtileri nelerdir ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi.

        Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

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