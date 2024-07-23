19 Mayıs ilçesindeki tarihi ahşap camide incelemede bulunuldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi caminde incelemede bulunuldu.

Kaymakam İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Ali Saral Sarıalioğlu ile birlikte Ahşap Cami'de inceleme gerçekleştirdi.

Ahşap Cami'nin, 19 Mayıs Belediyesi tarafından, tavandan zemine, duvardaki süslemelerden çevre düzenlemesine kadar büyük bir titizlikle ele alınıp aslına uygun bir şekilde restore edilerek ibadete açılması planlanıyor.