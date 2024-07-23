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        19 Mayıs ilçesindeki tarihi ahşap camide incelemede bulunuldu

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi caminde incelemede bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:56
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        19 Mayıs ilçesindeki tarihi ahşap camide incelemede bulunuldu
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi caminde incelemede bulunuldu.

        Kaymakam İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Ali Saral Sarıalioğlu ile birlikte Ahşap Cami'de inceleme gerçekleştirdi.

        Ahşap Cami'nin, 19 Mayıs Belediyesi tarafından, tavandan zemine, duvardaki süslemelerden çevre düzenlemesine kadar büyük bir titizlikle ele alınıp aslına uygun bir şekilde restore edilerek ibadete açılması planlanıyor.

        İncelemeler sırasında konuşan Başkan Topaloğlu, "İlçemizde yaklaşık olarak 200 yıllık olduğu düşünülen ve tamamen ahşap olarak inşa edilen bu camimizin 2013 yılında yine 19 Mayıs Belediyesi olarak çevre düzenlemelerini gerçekleştirmiştik. Camimizin bugüne kadar ibadete açılması için birçok girişimde bulunmamıza rağmen hayata geçiremedik. 19 Mayıs Belediyesi olarak yakın zamanda tadilat projesinin başlayacağı ahşap camimizi mimarisine uygun bir şekilde ibadete açmak istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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