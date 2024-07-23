Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da çevre düzenlemeleri devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye ekipleri yaz ayı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da çevre düzenlemeleri devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde, Belediye ekipleri yaz ayı çalışmalarını sürdürüyor.

        Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirilen, refüj çiçeklendirme, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz görünüme kavuşturuyor.

        Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hamit Kılıç,"Bafra’mızın güzelliğine güzellik katmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra görüntü kirliliği oluşturan ağaç ve bitkilerde de budama çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da park alanlarımızın bakım onarımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Daha güzel bir Bafra için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        19 Mayıs ilçesindeki tarihi ahşap camide incelemede bulunuldu
        19 Mayıs ilçesindeki tarihi ahşap camide incelemede bulunuldu
        Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Samsun'da ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM hakkında bilgilendirme...
        Samsun'da ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM hakkında bilgilendirme...
        Samsun-Ordu kara yolu tır kazası nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
        Samsun-Ordu kara yolu tır kazası nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
        3 TIR birbirine girdi; kara yolu kapandı
        3 TIR birbirine girdi; kara yolu kapandı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor