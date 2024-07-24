Samsun'da Costal sahili, koruma altına alınan kum zambaklarıyla doldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira.

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Kum zambakları genelde temmuzda çiçek açmaya başlıyor.

Sahil boyunca çiçek açan kum zambakları, kokusuyla da mest ediyor. Zambaklar, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.