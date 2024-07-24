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        Terme'de kaçak yapılar yıkıldı

        Terme Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda, Terme Amazon Tabiat Parkı'nın bulunduğu 1. Derece Sit alanı sahil hattında bulunan kaçak yapılar yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:38
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        Terme'de kaçak yapılar yıkıldı
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        Terme Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda, Terme Amazon Tabiat Parkı'nın bulunduğu 1. Derece Sit alanı sahil hattında bulunan kaçak yapılar yıkıldı.

        Terme Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu gerçekleştirilen çalışmada bölgede bulunan kaçak yapıların tespiti sonrası yıkımını gerçekleştirildi.

        Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 12 kaçak yapının yıkımı zabıta ve jandarma ekiplerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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