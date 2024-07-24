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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:56
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Havza ilçesinde bir ikametten uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yenimahalle'de belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 189 gram esrar, 7 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.C.Ö. (26) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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