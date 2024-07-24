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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tabancayla yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü üzerinde tabancayla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:11
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tabancayla yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü üzerinde tabancayla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası ve Terme 1. Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde kullanma" suçundan aranması bulunan S.A'nın kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı. Firarinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Firari hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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