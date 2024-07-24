Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tabancayla yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü üzerinde tabancayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası ve Terme 1. Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde kullanma" suçundan aranması bulunan S.A'nın kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı. Firarinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.