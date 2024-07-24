Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti
Samsun'un Terme ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Terme ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede serinlemek için denize giren Y.T. (39), boğulma tehlikesi geçirdi.
Baygın halde denizden çıkartılan Y.T, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Y.T, kurtarılamadı.
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