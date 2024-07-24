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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:23
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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 1402. Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 44 AEC 208 plakalı otomobil, yol kenarına park etmiş araçların arasından yola çıkan Hatice Y'ye (61) çarptı.

        Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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