Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 1402. Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 44 AEC 208 plakalı otomobil, yol kenarına park etmiş araçların arasından yola çıkan Hatice Y'ye (61) çarptı.

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