ASKON Samsun Şubesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Samsun Cerrahi Aletler Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ASKON Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Alp Doğru, ASKON'un Türkiye'de 13 bin üyesi olan ve Türkiye ihracatının yaklaşık 20 milyar dolarına işaret eden bir iş adamları derneği olduğunu söyledi.
Toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) üyesi Birol Sezer, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin çalışma şekilleri ve avantajları, TİM üyesi Nilgün Özdemir ise sürdürülebilirlik kavramı ve Türkiye uygulaması konularında bilgiler verdi.
Programa, ASKON Samsun Şubesi üyeleri katıldı.
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