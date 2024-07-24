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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli "sahte yurt dışı sürücü belgesi" operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

        Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen "sahte yurt dışı sürücü belgesi" operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:55
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli "sahte yurt dışı sürücü belgesi" operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı
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        Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen "sahte yurt dışı sürücü belgesi" operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte yurt dışı sürücü belgesi veren ve bunları alanlara yönelik "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu şüphelilere yönelik Samsun, Kütahya, Ordu, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Tokat ve Manisa'da belirlenen 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Resmi belgede sahtecilik yapılarak hazırlanan yurt dışı sürücü belgelerinin temin edilmesinde organizatör olarak faaliyet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 24 Gürcistan ve 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait sahte sürücü belgesi ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında 27 şüpheliye de "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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