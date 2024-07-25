Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çakırlar Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta ilerleyen 07 AH 768 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Durak ve trafik levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
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