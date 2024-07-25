Salıpazarı'nda açık hava çocuk sineması etkinliği yapıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi.
Salıpazarı Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk ilgi gösterdi.
Keyifli gün geçiren çocuklara patlamış mısır ve içecek de ikram edildi
Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, çocuklar için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Pedagoglar tarafından önerilen filmleri izlettiklerini aktaran Karaca, çocukların ve ailelerin etkinlikten mutlu ayrıldığını sözlerine ekledi.
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