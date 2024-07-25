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        Samsun'da tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:47
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        Samsun'da tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede asayiş olayların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Uygulama ve denetim gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 21 fişek ele geçirdi.

        Ekipler, tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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