Samsun'da 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "⁠mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve ⁠konut dokunulmazlığını ihlal" olmak üzere 6 suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö'yü, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.