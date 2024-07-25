Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bu kişilerden 180 gram sentetik uyuşturucu, 77 sentetik ecza hapı, 3 esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Çalışma sonucu Güzelyalı Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.B, A.A, B.K. ile N.C.E. yakalandı.

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