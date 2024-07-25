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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:48
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Z.G'nin evinde arama yapan ekipler, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Yakalanan O.G'nin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 111 kök kenevir bitkisi bulundu.

        Gözaltına alınan Z.G. ile O.G. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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