Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Z.G'nin evinde arama yapan ekipler, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Yakalanan O.G'nin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 111 kök kenevir bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan Z.G. ile O.G. jandarmaya götürüldü.
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