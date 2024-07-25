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        Samsun'da otobüsle çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:16
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        Samsun'da otobüsle çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.

        Erol Şahin'in kullandığı DU O 5252 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Akçay mevkisinde Mustafa Karaali yönetimindeki 61 BH 187 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Hilal Şahin (58) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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