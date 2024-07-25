Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İlçede A.G. isimli şahsın işlettiği iş yerinde yapılan aramada 11 bin 460 doldurulmuş makaron ve 17 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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