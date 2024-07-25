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        Samsun'da "Dünya Boğulmayı Önleme Günü" etkinliği düzenlendi

        Samsun'da 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'nde görevli deniz polisince etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:58
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        Samsun'da "Dünya Boğulmayı Önleme Günü" etkinliği düzenlendi
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        Samsun'da 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'nde görevli deniz polisince etkinlik düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yaz mevsiminin gelmesiyle turistlerin ve vatandaşların serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, su birikintisi gibi alanlarda yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla yürütülen "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında boğulma senaryosu hazırlandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsunum-1 Gemisi'yle gezintiye çıkan vatandaşlar, etkinlik hakkında bilgilendirildi.

        25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, senaryo gereği Samsun açıklarındaki gezinti gemisinden 2 vatandaş denize düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tekne ve botlardan denize atlayıp vatandaşları kurtardı.

        Deniz polisi, tekneye alarak ilk yardım yaptığı vatandaşları kıyıya çıkardı.

        Samsunum-1 gemisinden etkinliği izleyen vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı.

        Etkinlik, jet ski, bot ve teknede Türk bayrağı açan deniz polisinin vatandaşları selamlamasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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