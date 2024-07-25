Samsun'da "Dünya Boğulmayı Önleme Günü" etkinliği düzenlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tekne ve botlardan denize atlayıp vatandaşları kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yaz mevsiminin gelmesiyle turistlerin ve vatandaşların serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, su birikintisi gibi alanlarda yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla yürütülen "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında boğulma senaryosu hazırlandı.

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