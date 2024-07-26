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        Tekkeköy Kaymakamı Zengince, görevine başladı

        Samsun'un Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:47
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        Tekkeköy Kaymakamı Zengince, görevine başladı
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        Samsun'un Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, görevine başladı.

        Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamlığından Tekkeköy'e atanan Zengince, Tekkeköy Kaymakamlığı önünde kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

        Zengince, Tekkeköy'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

        Tekkeköy'ün, Samsun'un sanayi merkezi olduğunu belirten Zengince, "Tekkeköy'ün bu stratejik konumuna, sanayi sektörüne, ticaret sektörüne ve sporuna devletimizin, kaymakamlığımızın ve valiliğimizin öncülüğünde vatandaşlarımıza yerel birimlerimizle, yerel kurumlarımız ve belediye ile birlikte hizmet vereceğiz. Hem insani olarak hem de şehrimizin ve bölgemizin kalkınması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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