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        84 yaşındaki Hamdi Usta, atık plastikleri sepete dönüştürüyor

        TUĞCE TURGU - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 84 yaşındaki Hamdi Aslan, inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritleri 70 yıldır özveriyle sepete dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:00
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        84 yaşındaki Hamdi Usta, atık plastikleri sepete dönüştürüyor
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        TUĞCE TURGU - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 84 yaşındaki Hamdi Aslan, inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritleri 70 yıldır özveriyle sepete dönüştürüyor.

        Babasından öğrendiği sepet örücülüğünü sürdüren Aslan, sabahın erken saatlerinde çıktığı evinden inşaatları gezerek, yapı malzemesi paketlemede kullanılan plastik atık şeritleri topluyor.

        Aslan, topladığı şeritleri temizledikten sonra bazen cadde kenarlarında bazen de evinde ördüğü sepetleri daha sonra satışa sunuyor.

        Yaptığı sepetlerle geri dönüşüme de katkı sunan Aslan, işini severek sürdürüyor.

        Hamdi Aslan, AA muhabirine, sepet örerek hem daha dinç kaldığını hem de çevreyi korumaya katkı sağladığını söyledi.

        Çalışmayı çok sevdiğini aktaran Aslan, "Bir yıl çalışmadım, hep hasta oldum. Bu iş gözlerime ve elime iyi geliyor." ifadesini kullandı.

        - 1 günde 2 sepet

        İnşaatlardaki atıkları geri dönüştürmekten mutluluk duyduğunu belirten Aslan, "Burada oturup onlarla sepet yapıyorum. Sepetleri 100-200 lira civarında satıyorum. Bir günde ancak iki sepet bitirebiliyorum." dedi.

        Aslan, babasının fındık dallarıyla sepet ördüğünü, mesleği küçük yaşlarda ondan öğrendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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