Samsun'da gümrük kaçağı 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 otomobil motoru ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 otomobil motoru ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün ya da parçalara ayrılarak satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.
Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde oto yedek parçası satan bir iş yerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı görevlileri ile birlikte gerçekleştirilen evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Motorlar ise İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
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