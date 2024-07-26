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        Terme Kaymakamı Maytalman, LGS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, LGS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:04
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        Terme Kaymakamı Maytalman, LGS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı
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        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, LGS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        LGS dereceye giren öğrenciler makamında misafir eden Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul idarecileri, velileri ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

        Kaymakam Maytalman, öğrencileri yetiştiren fedakâr anne ve babaları ile öğrencileri eğiten öğretmenlere minnettar olduklarını kaydetti.

        Program sonunda öğrencilere başarılarından dolayı hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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