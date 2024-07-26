Samsun'da uyuşturucu kullandığı için aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uyuşturucuyla yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi'nde gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de hükümlünün ikametinde yaptıkları aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira, 104 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram narkotik madde karışımı olduğu değerlendirilen tütün, uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 cep telefonu geçirdi.