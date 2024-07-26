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        Bafra Ovası'nda fındık toplama ücretleri belirlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde fındık toplama günlük ücreti 1000 lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:31
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        Bafra Ovası'nda fındık toplama ücretleri belirlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde fındık toplama günlük ücreti 1000 lira olarak belirlendi.

        Fındık toplama ücretini belirlemek için Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediye Başkanlığı, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı yetkilileri ve fındık üreten 10 kırsal mahalle muhtarları bir araya geldi.

        Ortak alınan karar sonucunda fındık toplama günlük ücreti 1000 lira olarak belirlendi.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, yaptığı açıklamada, yazlık ve kışlık sebze olmak üzere 300 bin dekar alanda üretim yapılan Bafra Ovası'nda, fındık toplama işçiliğinin zorlu olması ve işçi bulunma sıkıntısı nedeniyle günlük ücretin 1000 liraya ulaştığını söyledi.

        Üreticiler, devletin ve Türkiye Fındık Kurumu Birlikleri Federasyonu'nun belirleyeceği fındık alım fiyatlarının girdi maliyetlerini karşılamasını ve üretici ile tüketici arasındaki dengeyi sağlamasını beklediklerini belirten Tosuner, "Karadeniz bölgesi, dünya fındık üretiminde önemli bir yere sahip ve Bafra da bu bölgenin önemli bir fındık üretim merkezi. İnşallah üreticimize ve çiftçimize belirlenen fiyat hayırlı olur." dedi.

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