Bafra Ovası'nda fındık toplama ücretleri belirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık toplama günlük ücreti 1000 lira olarak belirlendi.

Fındık toplama ücretini belirlemek için Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediye Başkanlığı, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı yetkilileri ve fındık üreten 10 kırsal mahalle muhtarları bir araya geldi.

Ortak alınan karar sonucunda fındık toplama günlük ücreti 1000 lira olarak belirlendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, yaptığı açıklamada, yazlık ve kışlık sebze olmak üzere 300 bin dekar alanda üretim yapılan Bafra Ovası'nda, fındık toplama işçiliğinin zorlu olması ve işçi bulunma sıkıntısı nedeniyle günlük ücretin 1000 liraya ulaştığını söyledi.