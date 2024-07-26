Samsun'da hırsızlık suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. isimli kadını belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.