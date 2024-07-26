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        OMÜ Tekvando Takımı 2 madalya kazandı

        Ondokuz Mayıs Üniveritesi (OMÜ) Tekvando Takımı, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 2 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:48
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        OMÜ Tekvando Takımı 2 madalya kazandı
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        Ondokuz Mayıs Üniveritesi (OMÜ) Tekvando Takımı, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 2 madalya kazandı.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Tekvando Takımı, 12 - 24 Temmuz 2024 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'na katıldı.

        Tekvando sporcularından Kardelen Demir, 73 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Senanur Çelik ise 53 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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