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        YEDAŞ çalışanları ve EKOBİD üyeleri sürdürülebilir yaşam için pedal çevirdi

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:15
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        YEDAŞ çalışanları ve EKOBİD üyeleri sürdürülebilir yaşam için pedal çevirdi
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        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü.

        YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya, Elektrik Dağıtım Şirketleri arasında, UN Global Compact'ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ilk imzacısı olan YEDAŞ'ın küresel ilkelere önem veriyor.

        2012 yılından bu yana sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen YEDAŞ, "pedallar sürdürülebilir bir dünya için dönüyor" sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam konularında dikkati çekti.

        YEDAŞ çalışanlarından ve EKOBİD üyelerinden oluşan 110 kişi, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için Atakum sahili boyunca pedal çevirdi.

        Etkinlik sonrasında harcanan enerjiye bağlı oluşan karbon ayak izi değerlendirmeleri yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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