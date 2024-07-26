YEDAŞ çalışanları ve EKOBİD üyeleri sürdürülebilir yaşam için pedal çevirdi

YEDAŞ çalışanlarından ve EKOBİD üyelerinden oluşan 110 kişi, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için Atakum sahili boyunca pedal çevirdi.

2012 yılından bu yana sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen YEDAŞ, "pedallar sürdürülebilir bir dünya için dönüyor" sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam konularında dikkati çekti.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya, Elektrik Dağıtım Şirketleri arasında, UN Global Compact'ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ilk imzacısı olan YEDAŞ'ın küresel ilkelere önem veriyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü.

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