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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:41
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlçede K.K'ye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 580 doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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