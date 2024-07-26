Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İlçede K.K'ye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 580 doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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