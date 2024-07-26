Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli kadını belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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