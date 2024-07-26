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        Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:26
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        Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli kadını belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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